Caso Di Maio senior, il faro del Fisco sui cambi di società e il giallo della rapina

Sabato 1 Dicembre 2018, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 08:08

Non è mai stato titolare dell'Ardima eppure Antonio di Maio deve all'Agenzia delle entrate 176.000 euro. È giallo sulle motivazioni che hanno fatto scattare l'atto di ipoteca a carico di Di Maio senior e che riguardano il suolo di Mariaglianella che possiede insieme alla sorella. Terreno sul quale sono di recente scattati i controlli della polizia municipale che hanno portato all'apertura di un fascicolo per abusivismo e per smaltimento illecito di rifiuti da ieri in mano alla procura di Nola. Diverse potrebbero essere le motivazioni alla base della cartella che perseguita il papà del vicepremier e forse gli ha impedito di intestarsi la ditta edile che per tutti, a Pomigliano e dintorni, è di fatto sua. In primis un'evasione delle imposte relative alle stesse aziende che non ha mai detenuto. Non sono rari infatti i casi in cui l'Agenzia delle entrate individua il reale amministratore di una società benché questi non compaia tra i proprietari della stessa. In questi casi, l'agenzia aggredisce il patrimonio dell'amministratore di fatto ritenendo che sia il reale responsabile dell'evasione. Potrebbe essere successo questo, ma siamo sul campo delle ipotesi.