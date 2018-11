Le imprese Di Maio intestate a moglie e figli: tutti i dubbi sulle ragioni della scelta del papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Novembre 2018, 07:00

Inviato a MariglianellaSe è sacrosanto che le eventuali colpe dei padri non possano ricadere sui figli, sulle questioni che si sono aperte da alcuni giorni e investono Antonio Di Maio permangono diversi nodi da sciogliere. Si tratta di curiosità legittime, nel rispetto di quella trasparenza che giustamente Luigi Di Maio invoca e tiene a dimostrare.Alle «Iene» il vicepremier ha dichiarato di aver lavorato d'estate nella ditta di famiglia, per dare una mano. Lavoro regolare, dimostrabile. Ma, nei documenti pubblicati in rete due giorni fa, figura un'assunzione a tempo determinato di mesi non estivi, da febbraio a maggio di dieci anni fa. Lavoro in un cantiere di una casa in ristrutturazione in via Ugo Ricci, nel quartiere Vomero a Napoli. Cattiva memoria, su un'attività svolta da operaio manovale a 22 anni? Sugli abusi edilizi il vice premier ha parlato invece di manufatti risalenti alla fine della seconda guerra mondiale. Al Comune di Mariglianella non hanno trovato atti che riguardano quelle costruzioni, che sicuramente non potevano essere ignorate se proprio in via Umberto a Mariglianella c'era la prima sede della Ardima quando ancora era ditta individuale, tanto che in quei manufatti-depositi erano custoditi gli attrezzi necessari agli operai che da lì partivano per i cantieri.