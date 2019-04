Nozze trash con Tony Colombo, arrestato a Napoli il figlio di Tina: ha strappato l'orecchio a morsi al rivale in amore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 23:00

«Ha torto, doveva tenersi le palate». Sarebbe questa la frase pronunciata agli agenti arrivati per ammanettarlo. Crescenzo Marino è finito in carcere per un’aggressione per motivi passionali. Ventitrè anni, è il figlio del defunto boss Gaetano Marino e di Tina Rispoli, la neosposa del cantante Tony Colombo, finiti un mese fa al centro delle polemiche per il corteo di nozze che paralizzò Secondigliano e per il concerto in piazza del Plebiscito su cui la Procura di Napoli ha anche aperto un fascicolo. Ora con l’arresto del rampollo si apre una nuova pagina nella storia della famiglia.