Sabato 8 Settembre 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 13:32

San Giovanni a Teduccio si risveglia con i colpi di pistola della camorra. Ore 7,45, via Sorrento: un commando armato fa fuoco all'altezza del civico 33 esplodendo in aria dieci colpi. A quell'ora c'era già tanta gente in strada: pendolari, massaie e gente che andava a lavorare. Non si registrano fortunatamente feriti, solo danni a cinque auto parcheggiate, tutte raggiunte dai proiettili. E scatta un nuovo allarme, in vista della imminente riapertura delle scuole. Sul posto immediatamente sono giunte le volanti della Questura. Indagini in corso. Repertati almeno cinque bossoli e una ogiva di una pistola calibro 9