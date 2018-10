CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Ottobre 2018, 22:56

Sono un concentrato di modernità e tecnologia i 30 bus che ieri sono arrivati nel deposito di via Nazionale delle Puglie. Dovevano essere consegnati per l’inizio delle scuole ma non è il caso di sottilizzare, l’importante è che siano qui a Napoli pronti (quasi) ad entrare in circolazione per offrire, finalmente, ai napoletani un assaggio di quel trasporto pubblico moderno che le grandi città d’Europa conoscono già da decenni.Bisogna ancora immatricolarli ma la procedura non è lunga. Una volta ottenuto un numero di targa sarà necessario procedere alla copertura assicurativa. Dall’Anm spiegano che questi ultimi passaggi burocratici saranno sbrigati nel giro di un paio di settimane, poi gli autobus, potranno entrare ufficialmente in servizio.I bus sono tutti uguali, si tratta del modello Citymood 10 prodotto dalla Industria Italiana Autobus Spa. Possono ospitare circa 90 passeggeri, una quindicina in meno del modello superiore che, però, per le esigenze napoletane non era adatto: troppo lungo per poter affrontare ognuno dei percorsi previsti che, spesso, finiscono nelle strade storiche (e strette) della città.