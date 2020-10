Continuano ad essere allarmati i residenti di via Cerlone a Fuorigrotta dove, da troppo tempo e sotto gli occhi di tutti, la strada dell'ex mercatino rionale viene adoperata come discarica. Uno sversatoio in uso 24 ore al giorno e dove, anche da altre aree del quartiere, si viene per gettare di tutto. Dai materiali edili alle carcasse di auto e scooter che vengono accatastate agli angoli dei marciapiedi, a poca distanza dalla cosidetta “oasi del Cerlone”.

«E' uno schifo – afferma l'attivista Patrizia Cortese – che le cose continuino così. Soprattutto in un momento come questo, in cui la pulizia dovrebbe essere il primo obiettivo di tutti. Ma a quanto pare non ci sono limiti al peggio. L'immondizia viene accatastata in ogni momento e soprattutto la notte. I furgoni che vediamo però, sono quasi sempre gli stessi e temiamo che questi personaggi, abbiano scelto la nostra strada come vero punto di scarico. Per questo continuiamo a chiedere che vengano effettuati controlli e che ci sia sicurezza per tutti».

Un punto – quello dei controlli – su cui i cittadini continuano ad insistere da mesi. Già prima del lockdown infatti, si discuteva sulla possibile installazione delle telecamere per la videosorveglianza che ad oggi nessuno ha ancora visto.

«Sono state solo parole – conclude Patrizia – a cui nessuno ha dato seguito. Ci tocca continuare ad osservare la situazione dai nostri balconi senza poter fare nulla. Non possiamo neanche intervenire perchè rischiamo di litigare o di essere minacciati. A questo punto possiamo dire di essere veramente soli e senza il supporto di chi dovrebbe garantirci decoro e protezione».

