Napoli, gli studenti occupano l’Accademia di Belle Arti: «Vogliamo restituirla alla città»

Sono in occupazione da tre giorni gli studenti dell’Accademia delle belle arti di Napoli. Un polo culturale che gli stessi ragazzi hanno voluto “restituire alla città” attraverso un presidio fisso che coinvolge tutti. Alla base dell'occupazione - come viene reso noto - ci sarebbero le cattive condizioni della struttura oltre alle precarie modalità di svolgimento delle lezioni.

«Abbiamo sentito il bisogno di doverci aggregare - affermano gli stuenti - per renderla fruibile a tutti, nel pieno rispetto delle norme covid ancora vigenti. Gli spazi infatti sono tutti sanificati e c’è un vero servizio di ordine che si occupa di controllare tutto e tutti. Ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. È stata interrotta la funzione della segreteria ed ai tesisti non è stato permesso di prendere i materiali ed documenti utili alla laurea».



Un cambio di passo, come gli studenti denunciano, che dovrebbe coincidere con uno sgombero nelle prossime ore. «Siamo stati avvisati dalla Digos - concludono i ragazzi - che potremmo essere sgomberati nelle prossime ore. Per questo motivo abbiamo deciso di indire una conferenza stampa - domattina - per spiegare a tutti i motivi della nostra occupazione. Crediamo che sia arrivato il momento di fare chiarezza con tutti e nel più breve tempo possibile».

