Napoli, aggressione all'ospedale dei Pellegrini: arrestati due minorenni marocchini

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Montecalvario, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini in seguito ad una segnalazione di un’aggressione, ai danni di due guardie giurate.

Le guardie giurate hanno bloccato i due giovani e gli agenti hanno ricostruito l'accaduto: i due ragazzi, dopo essere stati dimessi, hanno iniziato a lanciare sassi e bottiglie contro le guardie e contro la struttura, tentenado poi di aggredirli con un tavolino rubato in un bar vicino.

Pertanto, i due indagati, di 16 anni e di origini marocchine, sono stati arrestati per violenza e resistenza ad un incaricato di pubblico servizio, danneggiamento di edificio pubblico ed uno di loro anche per furto. Infine, entrambi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.