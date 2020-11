Napoli, sangue e paura al Pellegrini: due accoltellati, ressa in ospedale

Due accoltellati condotti al Pellegrini, sangue e panico in pronto soccorso, momenti di tensione all’esterno dell’ospedale della Pignasecca. È accaduto poco dopo le otto di mercoledì sera, in un’altra giornata segnata dallo stress di medici e infermieri per la guerra ai contagi.

Non si ferma la violenza di strada, sono due i feriti: un 21enne è un 24enne con precedenti per stupefacenti sono stati feriti all’addome. Ancora stress in ospedale, è intervenuta la polizia, venti persone sono rimaste all’esterno del pronto soccorso, incuranti di ogni regola di civiltà, specie in un periodo di lutti e sofferenza causa corona virus.

