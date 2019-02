Lunedì 4 Febbraio 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 11:14

Tragedia in via Pietro Castellino. Poco prima dell'alba un 40enne sposato e padre di due figli si è lanciato nel vuoto dal ponte dei suicidi. Ricoverato in ospedale è deceduto poco fa.