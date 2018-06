Il giudice scippato in via dei Mille: «Un incubo ma poteva accadere ovunque»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Giugno 2018, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 10:07

Distesa sulla barella del pronto soccorso all'ospedale Cardarelli, la 57enne, magistrato, stringe la mano al marito, anch'egli magistrato. In 38 anni vissuti a Napoli non si erano mai trovati coinvolti in episodi di violenza.«Stavo passeggiando da sola in via Dei Mille e avevo con me la borsa e l'ombrello, quando sono stata assalita alle spalle. Un attimo prima ho sentito il rumore molto ravvicinato di uno scooter e ho avuto l'impressione che fosse salito sul marciapiede ma non ho fatto in tempo a realizzare questo pensiero perché mi sono ritrovata a terra. Qualcuno mi ha strattonata con forza fino a farmi cadere. È stata un'azione repentina durante la quale sentivo che mi tiravano con violenza, poi ho sbattuto il corpo e la testa contro il marciapiede».«Non mi sono difesa perché non ho avuto il tempo di farlo e di rendermi conto di cosa stesse accadendo. In quella manciata di secondi, c'è stata una confusione totale e ho solo sentito la violenza con cui venivo strattonata.