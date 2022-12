Napoli, perquisizioni e sequestri: cinque spacciatori arrestati

Droga sequestrata a seguito della perquisizione nell’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari a San Giuseppe Vesuviano. Sequestrata una busta con 24 grammi di cocaina. Quattro persone, tra i 33 e i 37 anni, di cui tre con precedenti di polizia, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.





A Pianura, periferia di Napoli, i poliziotti hanno invece raggiunto e bloccato un 26enne, trovato in possesso di 11 dosi contenenti circa 4 grammi di cocaina e 200 euro. In più, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 2 involucri con circa 3,5 grammi di marijuana, 4 stecche di hashish del peso di circa 2,5 grammi e 225 euro. E a Scampia, in via Roma, hanno identificato D.D., 42enne serbo, e lo hanno arrestato poiché destinatario di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, emesso il 21 novembre scorso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'uomo deve espiare la pena residua di un anno, un mese e 24 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali, violenza privata, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, tentato furto aggravato e rapina, commessi a San Ferdinando di Puglia, Maddaloni, Villapiana, San Demetrio Corone e Montefalcione nel 2017.