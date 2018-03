Martedì 13 Marzo 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polizia Municipale hanno sottoposto a sequestrato un manufatto completamente abusivo, costruito in assenza di ogni titolo in piazza Gian Battista Vico.Il personale addetto alla polizia giudiziaria della unità operativa Stella procedeva ha sequestrato una struttura portante e copertura in legno di circa 40 metri cubi, realizzato abusivamente occupando e deturpando i giardini pubblici posti al centro della frequentatissima piazza.É stata, inoltre, attivata anche tutta la procedura amministrativa finalizzata alla demolizione ed al ripristino del naturale stato dei luoghi.