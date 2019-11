Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno effettuato una operazione di “Alto Impatto” nel quartiere Sanità che ha interessato le zone di via Sanità, piazza Sanità, via Vergini, via Cristallini, via Fontanelle e zona Miracoli.

I numerosi posti di controllo hanno consentito di identificare 132 persone, di cui 60 con precedenti di Polizia, e di controllare 69 autovetture e 10 motoveicoli; sono state elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada di cui 3 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e sequestrati amministrativamente, una per veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, due per assicurazione scaduta, due per veicoli sprovvisti di revisione, una per mancata esibizione di documenti e 4 sanzioni per incauto affidamento di veicoli.

Durante l’attività, i poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Salita Scudillo dove hanno rinvenuto due pistole nascoste in una valigetta: una Browning completa di caricatore e 4 cartucce, risultata provento di furto denunciato nel 2001, ed una Princess Patent clandestina in quanto non censita nel catalogo nazionale. L’uomo, N.B., 47enne ucraino, è stato arrestato per detenzione illegale d’arma clandestina e ricettazione.

