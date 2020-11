Napoli, approvato il progetto per la demolizione dei bipiani di Ponticelli

È stata approvata dalla Giunta comunale, su proposta dell’Assessore ai Giovani e al Patrimonio Alessandra Clemente e dell’Assessore ai Beni Comuni e all’Urbanistica Carmine Piscopo, la delibera di approvazione del progetto esecutivo per la bonifica, smantellamento e demolizione del Campo Bipiani, nel quartiere Ponticelli.

L’intervento, finanziato a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana per un importo di circa 2mln di euro, riguarda 104 alloggi ubicati in via Fuortes, per i quali il progetto prevede opere di bonifica da amianto, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto dei prefabbricati, con ulteriore intervento sulle aree di sedime.

