Il dolore di Pironti: «Sempre meno libri. Port'Alba diventata via del kebab»

Sabato 22 Settembre 2018, 09:14

Tullio Pironti, giovanotto che si avvia all'ottantunesimo compleanno, guarda l'andirivieni nella sua libreria di piazza Dante contento a metà. È il periodo in cui i librai lavorano di più, in piena campagna scolastica. «Dieci anni fa», confessa l'ex pugile, «con i soldi delle vendite di settembre e ottobre mi potevo permettere di programmare le uscite della mia casa editrice per tutto l'anno, potevo investire sui titoli stranieri e sugli autori noti. Oggi è diverso, maledettamente diverso». Il mondo cambia e cambia in peggio soprattutto il mondo di chi vende prodotti cartacei. A meno che non sei Amazon, e hai magazzini di migliaia di metri quadrati, o non sei un grande gruppo industriale.«Come tutte quelle italiane, in particolare quelle napoletane. Crisi nera».«No, perché ho esperienza e credibilità. Però non sono eterno, qui lavorano cinque persone che a settembre e ottobre diventano dodici, e prima o poi sarò costretto, mio malgrado, ad andare in pensione. Oggi c'è crisi e resisto, ma domani potrebbe non essere così».«Non è da me neanche studiarmi la situazione e citare le statistiche, ma un paio di numeri li voglio dare. Secondo le ultime stime dell'Associazione italiana editori gli acquisti nelle librerie indipendenti sono diminuiti, aumentano quelli nelle librerie di catena. Ho imparato anche a confrontarmi, io che sono di un'altra generazione, con i numeri dell'e-commerce».