Non gli piace il pranzo e prende a calci il padre: arrestato nel Napoletano

Giovedì 8 Marzo 2018, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno arrestato D.S. 46 anni, sangiorgese, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I poliziotti, poco dopo le 16, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Buongiovanni, dove era stata segnalata una lite in famiglia.Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato la porta dell’appartamento aperta e un’anziana donna all’uscio mentre all’interno un uomo riverso sul pavimento che tentava di ripararsi dai calci che gli sferrava con violenza il figlio. I poliziotti con non poca difficoltà sono riusciti, dopo una breve ma intensa colluttazione, e a grazie all'aiuto di un’altra pattuglia del commissariato, a bloccare l’aggressore arrestandolo.I poliziotti, hanno accertato che il 46enne da tempo maltrattava, picchiava e minacciava i genitori per ogni futile motivo.Tra l’altro non era la prima volta che i due anziani coniugi avevano allertato le forze dell’ordine denunciando il tutto. Gli anziani coniugi hanno raccontato che mentre finivano di pranzare con il figlio, quest’ultimo, non soddisfatto del pranzo, ha dapprima minacciato e poi cacciato la madre di casa, la donna trovata dai poliziotti sull’uscio della porta, e poi si è accanito sul padre lanciandogli stoviglie e suppellettili di vario genere per poi picchiarlo con calci e pugni, non fermandosi neanche all’arrivo della Polizia.L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale. La vittima, 70anni, è ricorsa alle cure dei sanitari con una prognosi di 7 giorni.