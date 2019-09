Napoli, la trincea dei B&B del Vasto: «Non paghiamo più la tassa di soggiorno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Settembre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti per strada, niente illuminazione e aggressioni. Ecco lo scenario che descrivono i gestori dei B&B alle spalle di piazza Garibaldi, lato Vasto, che quest'anno hanno registrato un forte calo di presenze. «Alcuni clienti, alla vista di immondizia e degrado hanno protestato dicendo che non sarebbero più tornati», denuncia Fabio Corrado, gestore di Palazzo Ferrara, in via Ferrara. Da qui la provocazione di un gruppo di imprenditori dei B&B della zona adottata da Matteo Salvini: «Non verseremo più la tassa di soggiorno al Comune».