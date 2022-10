Napoli, studenti in piazza contro il nuovo governo: «Siamo tutti antifascisti»

«Jatevenne. Napoli non vi vuole». Questo è il messaggio che si legge sul grande striscione portato alla testa del corteo. Così stamattina gli studenti partenopei sono scesi in piazza per protestare contro il nascente esecutivo guidato da Fratelli d’Italia e dal suo leader Giorgia Meloni. Inscenando una grande marcia antifascista partita stamattina da piazza Garibaldi e terminata in piazza Dante. Circa 500 i giovanissimi che hanno preso parte alla mobilitazione promossa dall’Unione degli studenti di Napoli e dal collettivo studentesco Kaos. Numerosi i temi che i giovanissimi hanno scelto di portare all’attenzione della cittadinanza, sfilando per le strade del capoluogo campano: dall’abolizione dell’alternanza scuola lavoro, agli istituti scolastici decadenti del territorio regionale, fino ai timori per un eventuale legge che renda più difficile abortire. All’arrivo del corteo in via Foria alcuni manifestanti hanno cancellato inoltre, con delle bombolette spray, alcuni slogan fascisti che si trovavano sui muri della grande arteria stradale partenopea.

«Oggi – spiega Zidan Shehadeh, portavoce dell’Uds di Napoli – siamo scesi in piazza perché da Napoli è stato lanciato un appello per mobilitarci, in tutta Italia, contro questo nascente Governo che riteniamo di stampo fascista. Abbiamo già visto, con le lezioni di La Russa e Fontana a Senato e Camera, il loro passato e la loro storia. Conosciamo già cosa pensano e lo riteniamo inaccettabile. Siamo in piazza perché crediamo sia necessario costruire un percorso antifascista in tutto il Paese».

«La nostra preoccupazione principale – prosegue lo studente – è che il nuovo governo elimini tutto ciò che riguarda i diritti civili. Abbiamo già visto, ad esempio, che con il disegno di legge Gasparri si vuole rendere più difficile il diritto all’aborto. Ma non è solo questo: a rischio ci sono tutti i diritti delle minoranze di questo Paese».