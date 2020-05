LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 300 le persone controllate negli ultimi tre giorni dai Carabinieri nei, nell’ambito di servizi disposti dal: tra queste 91 pregiudicati. Cinquantotto le violazioni al codice della strada elevate a carico di titolari di motocicli, 14 i veicoli a due ruote sottoposti a sequestro. Tra le violazioni: 12 per guida senza casco, 10 per mancata copertura assicurativa e 6 per guida con veicolo non sottoposto a revisione. Tre le persone denunciate per guida senza aver mai conseguito la patente – già recidivi nel biennio– e 3 quelle denunciate per porto di coltellini.Un 20enne del quartiere San Giuseppe, già noto alle forze dell'ordine, nascondeva nelle tasche ben 2 coltellini a serramanico, un tirapugni e una stecchetta di hashish. Ha 24 anni il giovane del quartiere San Lorenzo nei cui pantaloni i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama di 9 cm. “E’ per difesa personale” avrebbe confessato ai Carabinieri per giustificarne il porto. E’ di Torre del Greco, invece, il 37enne trovato in possesso durante una perquisizione di un coltello con una lama di 12,5 cm. Tredici, infine, le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. I controlli continueranno serrati anche nei prossimi giorni.