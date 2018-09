CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Settembre 2018, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanchi, stremati, inferociti, senza soldi, vestiti, un futuro certo, traditi da quel vicino che da queste parti è un po' come un parente, abbandonati dal Comune, che gli ha offerto solo una palestra con delle brandine, neanche un lenzuolo e un cuscino, di asciugamani nemmeno a parlarne. I 29 sfollati di via Don Minzoni, nove famiglie, sono per strada. Come per strada, sulle scale della vicina piazzetta Rosario a Portamedina, hanno dormito la notte di lunedì. Il racconto degli attimi dell'esplosione che ha sconvolto anche la loro vita si ripete ormai a cantilena, con la consapevolezza di averla scampata per un niente e il presentimento che di loro nessuno si ricorderà.Sono vicoli bui con i palazzi incrociati in modo che il sole non entri mai, quelli della Pignasecca. Mura scrostate, bassi con i balconi aperti per catturare un po' dell'aria umida e attaccaticcia che ristagna tra basoli, stradine che si interrompono con le scale, panni appesi tra fili tirati su mura appena coperte con teloni di plastica blu, stendibiancheria infilati ovunque, magliette e vestiti infilati in grucce appese con destrezza utilizzando una mazza di scopa sulle coperture di terrazzini che ampliano gli spazi interni rubandoli alla strada.