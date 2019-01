Venerdì 11 Gennaio 2019, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 12:51

Colpo grosso la notte scorsa all’itis Leonardo Da Vinci di via Foggia, nel quartiere Vicaria. La scuola è stata svaligiata da una delle bande specializzate a caccia di strumentazioni hi tech. I ladri hanno rubato 30 pc e 27 tablet. Sull’episodio indagano i carabinieri che dopo il sopralluogo, in seguito alla denuncia della preside, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto; acquisite le telecamere di sorveglianza di alcune strutture situate nelle vicinanze.