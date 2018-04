Mercoledì 25 Aprile 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi nella zona dell’Anticaglia, a pochi passi dal Vecchio Policlinico. I residenti parlano di almeno sei o sette colpi, che sarebbero stati sparati da giovani in scooter.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Scientifica per i rilievi; sull'asfalto sono stati recuperati e repertati dei bossoli. Il raid sarebbe avvenuto intorno alle 17.30, col sole ancora alto e in presenza di molte persone in zona. Si sarebbe trattato di una “stesa”. Indagini sono in corso per appurare gli eventuali danni e accertare il reale bersaglio dell’intimidazione.