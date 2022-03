Napoli, rapina dell'iPhone in corso Umberto: inseguiti e arrestati

Una donna viene rapinata in pieno centro a Napoli ma i Carabinieri inseguono e arrestano due persone. Una donna chiacchiera al telefono lungo Corso Umberto. È pieno pomeriggio, c'è molta gente in strada.

Due persone la tallonano, a piedi anche loro. In un attimo le sono addosso, prima la strattonano poi le strappano l'iphone dalle mani.

Fuggono, abbandonano il centrale rettifilo e si infilano tra le stradine a attorno all'università. Un altro passante vede tutto e attira l'attenzione di una pattuglia di carabinieri motociclisti. Racconta la scena e descrive i due rapinatori. Non fa in tempo a finire la frase che i militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno già dato gas alle moto.

Svoltano via Salvatore De Renzi e in Piazza Portanova scorgono i due ancora in corsa. Non vanno lontano: Salim Cheurfi e Nabile Attia, algerini di 41 e 35 anni, finiscono in manette. Il cellulare è stato restituito alla donna e i due sono stati portati in carcere dove attendono l'udienza di convalida.