Napoli, rapina alle Poste centrali: banditi a volto coperto in fuga con il bottino

Lunedì 2 Luglio 2018, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banda del buco in azione, poco fa, nelle Poste centrali di Napoli in piazza Matteotti. I malviventi, almeno quattro, armati, che indossavano tute bianche e passamontagna, sono sbucati dal pavimento in una stanza alle spalle delle casse. Nei saloni si era già radunata la folla di inizio mese, per il pagamento delle pensioni. Si sono vissuti attimi di caos, tra grida e fuggi fuggi. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di alcuni plichi contenenti il denaro per i pagamenti, e sono fuggiti, attraverso lo stesso cunicolo, solo quando una guardia giurata - che aveva atteso di avere una linea di tiro libera, senza persone davanti - ha puntato una pistola contro di loro.Alcuni dipendenti hanno avvertito lievi malori. Sul posto è giunta un'ambulanza. La polizia è intervenuta in forze (la questura dista poche decine di metri dal luogo della rapina) ed ha avviato la ricerche dei malviventi, con l'ausilio di un elicottero. Nessun colpo esploso durante la rapina e nessun ferito.