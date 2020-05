Napoli: in fuga con 16 euro e un bracciale, preso rapinatore marocchino

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica hanno udito delle urla e hanno visto due persone rincorrere un uomo. I poliziotti, dopo un inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in via Torino accertando che l’uomo, dopo aver prelevato dall’auto delle vittime la somma di 16 euro e un bracciale, li aveva aggrediti con calci e pugni per darsi alla fuga. Yasine Lambarki, 36enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per inosservanza all'ordine di espulsione emesso dal Questore di Napoli in data 23 novembre 2018.

