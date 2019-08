Aree chiuse, caos e graffiti: Castel dell'Ovo deturpato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Agosto 2019, 09:00

Castel dell'Ovo ha il colore del pane, ma i denti bastano solo a rosicchiarlo. Enormi e splendide terrazze chiuse al pubblico, bagni malmessi, sbarrati o sporchi, scritte incivili, ascensori non sempre in servizio, cavi scoperti, transenne cadute e lasciate a terra. Poi «zero luoghi di ristoro», commentano molti tra i migliaia di turisti che ogni giorno affollano la fortezza-meraviglia del Lungomare, che resta, appunto, una meraviglia. Ma restano anche, e da «oltre quindici anni», le impalcature vecchie e decrepite di una delle due torri del viale d'ingresso al castello. Lavori non ancora finiti e area inaccessibile dall'inizio del Nuovo Millennio.