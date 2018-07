Missione Africa, via alla sfida Nato: viaggio nell'hub di Lago Patria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 07:00

Una giornata nell'Hub Nato di Lago Patria. Lo scorso 12 luglio i capi di Stato e di governo dell'Alleanza Atlantica hanno ufficializzato il raggiungimento della piena capacità di operare della struttura partenopea. Il Centro servirà ad analizzare, avvalendosi unicamente di fonti aperte, i fattori d'instabilità e le minacce provenienti dalla regione meridionale dell'Alleanza: dal Medio Oriente, dal Nord Africa, dal Sahel e dall'Africa sub-sahariana. L'obiettivo è migliorare la comprensione delle dinamiche regionali per fornire un contributo al processo decisionale dell'Alleanza.Nell'ufficio al penultimo piano dell'enorme struttura di Lago Patria troviamo il generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore del Joint Force Command Naples, di cui l'Hub è parte integrante, nonché Capo di Elemento del Comando dell'Unione Europea. Al suo fianco, il generale di Brigata Roberto Angius, direttore dell'Hub. Enfatizzano l'importanza del traguardo raggiunto, non nascondono però che ci vorrà ancora del tempo per metterne a punto l'organizzazione, le relazioni con altri attori internazionali e l'amalgama del personale.«È ancora una macchina in rodaggio spiega il generale Angius ma siamo già entrati in partita e lo saremo sempre di più col tempo, consapevoli dell'importanza del nostro contributo per tutti i Paesi dell'Alleanza, in primis l'Italia». Questo primo anno di attività è servito per coinvolgere le altre organizzazioni con cui l'Hub dovrà interfacciarsi. «Il nostro motto è build trust and confidence, cioè si tratta innanzitutto di stabilire un rapporto di fiducia con tutti gli interlocutori, istituzionali e non riferisce Angius per poi confrontarsi nell'analisi delle dinamiche che caratterizzano la regione meridionale. Più scambi di informazioni ci saranno e meglio potremo operare».