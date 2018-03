Napoli, rissa tra marocchini alla Ferrovia: 35enne accoltellato con una bottiglia

Domenica 25 Marzo 2018, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 13:08

Un 35enne di origini marocchine è finito in ospedale per le numerose ferite da taglio riportate in volto. L'extracomunitario, soccorso dall'ambulanza a pochi passi dalla stazione Garibaldi all'alba di ieri, ha raccontato di essere stato ferito dai cocci di bottiglia impugnati e branditi come dei coltelli, dai suoi aggressori.Secondo quanto riferito dalla vittima, l'aggressione sarebbe scattata per un tentativo di rapina ma la versione del 35enne sull'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Il marocchino, in ogni caso, è stato medicato all'ospedale Loreto Mare per i tagli sul viso, sulle labbra, sulla nuca ed anche alcuni sulle mani, oltre a riportare un trauma cranico per una prognosi di 10 giorni di guarigione.La frequenza dei ferimenti provocati da cocci di bottiglia, soprattutto nelle strade e nell'area intorno alla stazione centrale di Napoli, è aumentata esponenzialmente. Basti pensare che nell'ultimo mese, è il terzo episodio che si verifica con questa modalità.