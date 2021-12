Napoli, sorpreso mentre tenta di rubare un'auto a Chiaia: arrestato 33enne

Stanotte gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere via Carlo Poerio all’angolo con via Fiorelli hanno notato un uomo che stava armeggiando sul cofano posteriore di un’auto in sosta e che, alla loro vista, si è dato alla fuga a piedi in direzione di vico Belledonne a Chiaia.

I poliziotti lo hanno inseguito fino all’incrocio con via Ferrigni dove l’uomo ha scavalcato la recinzione di un istituto scolastico rifugiandosi all’interno del locale caldaia della struttura.

Gli operatori, grazie al supporto di altre volanti, hanno individuato e bloccato l’uomo che si era nascosto su alcune tubature ad un’altezza di circa 3 metri dal suolo.

Vincenzo Capane, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato; infine, gli agenti hanno altresì accertato che l’uomo percepiva il reddito di cittadinanza e pertanto, è stata anche attivata la procedura per la revoca del beneficio.