Napoli, ruba mountain bike mentre un papà le monta sul portapacchi: arrestato

Domenica 14 Luglio 2019, 14:36

Una famiglia di Fuorigrotta stava per partire in vacanza motivo per cui il capofamiglia era impegnato a fissare le loro 4 bici sul portapacchi dell’auto, in sosta su via giochi del Mediterraneo.Qualcuno lo stava osservando mentre lo faceva così, mentre l’uomo si è allontanato per prendere l’ultima bicicletta, si è avvicinato all’auto un 42enne di Bagnoli, già noto alle forze dell’ordine per furto, maurizio fasano, che ha rubato una delle mountain bike e la stava portando via.Fasano è stato però notato a sua volta mentre compiva il furto: i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli di pattuglia nella zona sono intervenuti e sono corsi a bloccare Fasano.Per non essere ammanettato l’uomo ha tentato di divincolarsi ma invano: è stato tratto in arresto dunque, oltre che per furto, anche per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.Terminate le formalità è stato tradotto ai domiciliari ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.la bici è stata restituita dai carabinieri al papà del proprietario, essendo lui un ragazzino di circa 10 anni che è stato felicissimo di vedersi restituire la mountain bike.