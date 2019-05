«Non siamo Gomorra», arrivano le ruspe sulle Vele di Scampia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vela Verde è spettrale, stavolta non c'è più nessuno, per davvero. Eppure quel palazzaccio devastato continua a gridare, a lanciare il suo messaggio: Scampia non è gomorra. Quelle parole sono state lasciate ovunque, sul fianco dell'edificio che guarda la trafficata via Labriola, sui pianerottoli sgangherati, sulle vetrate che affacciano sul palazzo di fronte, gemello obeso della prima piccola Vela. Il messaggio è inciso, piccolo piccolo, sugli intonaci che già stanno venendo giù; è scritto a caratteri cubitali ai piani inferiori, è vergato al centro dei murales colorati che cercavano di dare conforto al grigiore della vita in quel posto al limite del possibile: noi non siamo gomorra, Scampia è un'altra cosa.