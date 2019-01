Choc a Napoli, la prof di spagnolo uccisa dall'influenza a 32 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:30

«Amore mio purtroppo hai deciso di raggiungere una destinazione dove io ora non posso raggiungerti...». Ha la voce rotta dal pianto Giuseppe D. Esposito quando parla davanti al feretro della sua sposa, Sara Seminara nella chiesa di Santa Maria della Rotonda. Sara sposata appena sei mesi, prof di spagnolo di appena 32 anni, è deceduta per l'evolversi in polmonite di una grave forma influenzale, che se l'è portata via nel giro di pochi giorni. In quella chiesa si erano sposati dopo sei anni di fidanzamento. E di viaggi, di passioni condivise, di complicità. «In tutto quello che facevi mettevi passione e energia...». La ricorda così Giuseppe. Una donna allegra, il sorriso ammiccante, lo sguardo solare. Energica nella vita di coppia e nel suo lavoro.