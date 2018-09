Giovedì 20 Settembre 2018, 08:09

​Ancora autobus presi a sassate, finestrini in frantumi, passeggeri terrorizzati dal rumore e dalle schegge. Questa volta, per fortuna senza causare feriti, è successo alla Riviera di Chiaia, intorno alle 21.30. Ignoti, forse dei giovani, hanno lanciato una pietra contro il mezzo della linea 151 dell’Anm colpendo il vetro laterale destro e spaccandolo. Al momento sull’autobus c’erano numerose persone, che sono state investite dalla pioggia di schegge schizzate verso l’interno dopo la rottura del finestrino; nessuna di loro è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e per l’avvio delle indagini.