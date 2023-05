Napoli, Scampia: arrestato pusher 21enne dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Amerigo Antonio Sigillo, 21enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nel complesso noto come “Oasi del Buon Pastore”, è stato trovato in possesso di 17 dosi di eroina, 19 di cocaina, 25 di crack e 11 di cobret. Un campionario completo per qualsiasi esigenza dei “clienti”.

In tasca anche 372 euro in contante, ritenuto provento illecito. Il 21enne ora è in carcere, in attesa di giudizio.