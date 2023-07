Napoli, evade dagli arresti domiciliari: arrestato 19enne di Scampia

­Nella notte scorsa, gli agenti di Polizia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Eugenio Colorni hanno notato tre giovani confabulare tra loro in modo sospetto.

In quei frangenti, uno di questi, alla loro vista, si è dato alla fuga nel vano tentativo di eludere il controllo, ma i poliziotti lo hanno prontamente raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti esperiti è poi emersa la ragione del tentativo di fuga. Il 19enne, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione.