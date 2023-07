Napoli, controlli della polizia da Barra a Mergellina: sequestrata fabbrica di divani fuorilegge

La Polizia Municipale, con dell’Esercito Italiano, ha sequestrato un capannone e delle attrezzature in esso contenute in via Repubbliche Marinare 345/b adibito a fabbrica di divani e rivestimento in tappezzeria. L’attività risultava di fatti condotta da un sessantenne sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo e del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che pertanto è presumibile venissero smaltiti illegalmente. Il titolare dell’attività è stato deferito all’AG e sanzionato amministrativamente per la mancanza delle autorizzazioni.

In Via Mergellina gli agenti della Polizia Investigativa ha sorpreso un parcheggiatore abusivo residente in Afragola. In Via Pietro Colletta (zona San Lorenzo) sono stati sequestrati 10 Kg di sigarette di contrabbando che venivano abbandonate, al fine di sfuggire alla Polizia Locale, da un motociclista che circolava con un veicolo con la targa occultata.

I caschi bianchi, invece, in Via Cesare Rosaroll (Quartiere San Lorenzo) hanno sequestrato 7 veicoli di cui 5 perché sprovvisti di assicurazione e 2 perché mai immatricolati e sprovvisti di targa; 8 motoveicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo di cui 5 perché condotti da soggetto sprovvisto di patente di guida e 3 perché il conducente non indossava il casco protettivo. Ulteriori verbali sono stati elevati per circolazione sul marciapiede, dimenticanza dei documenti, e omessa revisione. Inoltre il personale della Polizia Locale ha provveduto a denunciare a piede libero un soggetto perché reiteratamente conduceva veicoli sprovvisto di patente di guida ed hanno rinvenuto e restituito al legittimo proprietario un veicolo rubato. Mentre in via Bologna è stato denunciato all’AG un venditore ambulante che aveva posto in vendita occhiali, cinture borse e maglie del calcio Napoli tutte contraffatte.