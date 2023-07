Napoli,18enne arrestato con 1.350 euro in banconote false

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Montecalvario sono intervenuti in via Vittorio Emanuele III per un giovane che aveva tentato di pagare della merce presso un’attività commerciale consegnando del denaro successivamente risultato contraffatto.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori sono stati avvicinati dal titolare del negozio il quale, indicando il giovane, ha raccontato che lo stesso aveva tentato di pagare un capo di abbigliamento con una banconota poi risultata falsa. Pertanto, i poliziotti hanno bloccato il 18enne trovandolo in possesso di 27 banconote in tagli di 50 euro che sono state sequestrate e lo hanno tratto in arresto per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.