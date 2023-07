Napoli, truffatrice 67enne arrestata nel centro storico: condannata a un anno di carcere

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato nel Centro storico una 67enne napoletana accusata di diversi reati commessi a Trieste nel 2021.

Il Commissariato Decumani ha eseguito un provvedimento emesso dalla Procura presso il Tribunale di Trieste per la carcerazione della 67enne. La donna, che dovrà scontare la pena di un anno, 3 mesi e 10 giorni di carcere per i reati di truffa, è stata rintracciata presso un’abitazione di via San Giovanni in Porta.