Tenta di rubare un'auto a Salerno: ladro finisce in manette

La polizia interviene in seguito ad una segnalazione di una lite in strada. Giunti sul posto, gli agenti della sezione Volanti di Salerno hanno appreso che un 42enne stava tentando di rubare un’autovettura in sosta sul lungomare Colombo.

Portato in Questura, dopo le formalità di rito, A.I. (con numerosi precedenti, anche specifici, a suo carico) è stato arrestato. Non è escluso che il ladro sia stato notato, mentre tentava di trafugare l’auto, da qualche passante o addirittura dal proprietario della vettura che ha iniziato ad inveire contro il malvivente. Il passaggio dalle parole ai fatti avrebbe potuto portare a ben più gravi conseguenze per il ladro: l’arrivo della polizia, quindi, è stato provvidenziale a dimostrazione del fatto che una segnalazione immediata fornisce svolte positive all’intervento delle forze dell’ordine che riescono ad individuare e fermare le azioni dei malviventi.

I controlli di polizia, carabinieri, vigili urbani e finanzieri, continuano sempre serrati in varie zone della città capoluogo di provincia proprio per evitare che in questo periodo vacanziero (quando molte persone vanno in ferie lasciando abitazioni e beni incustoditi) i ladri entrino in azione.