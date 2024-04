Salerno, festa della polizia: 27 agenti premiati dalla lotta al pedopornografia all'antiterrorismo

Hanno soltanto compiuto il proprio lavoro, spinti dal senso di vicinanza alle persone e di giustizia ma il loro operato è stato considerato degno di riconoscimento. Si sono distinti per aver salvato la vita a chi voleva togliersela, per aver contribuito a smantellare organizzazioni dedite allo spaccio o alla truffa, per aver stanato persone amanti della pedopornografia. E ieri mattina, presso il teatro Augusteo di Salerno, sono stati premiati dal questore Giancarlo Conticchio e dal prefetto Francesco Esposito.



Questi i poliziotti eroi: Promozione per merito straordinario all’assistente Gaetano Angrisani; encomio solenne al sostituto commissario Rosario D’Ecclesia, all’ ispettore Giuseppe Leo, all’ assistente capo Domenico Sarno, all’assistente Giuseppe Menta; encomio al vice questore Francesco Tedesco, al commissario Vincenzo Carpentieri, al sovrintendente Michele Cimmino, assistente capo Salvatore Bove, al sovrintendente capo Gianpaolo Casale, al sostituto commissario Roberta Manzo, all’ispettore Vito Pagano, al sovrintendente Nunziante Ferrentino, all’ispettore tecnico Graziano Masuccio, al vice ispettore Marco Mautone, al vice ispettore Giovanni Landi, al vice ispettore Massimo Romano, al vice sovrintendente Giovanni Moscato, al vice sovrintendente Marcello Di Giuseppe, all’ assistente capo Giuseppe D’Angiolillo, al vice-sovrintendente Antonio Di Pasca, al sostituto commissario Giuseppe Buonino, all’assistente capo Antonio Comenale, all’assistente capo Sonia Capo, all’assistente capo Ivan Di Martino, all’assistente Pio Antonio Landi, all’assistente Fiorentino Ruggiero.