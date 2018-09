Festa della polizia, applausi e selfie per Salvini a Ostia: «Sono all'opera per migliorare il vostro lavoro»

La sfilata è cominciata con il passaggio della banda della Polizia di Stato, poi è stata la volta degli onori alla bandiera del Corpo. Durante le celebrazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato una onorificenza a Maria Teresa Salaorni, madre di due poliziotti drammaticamente uccisi, i fratelli Durazza. La festa è continuata con una rassegna dei veicoli storici della Polizia.



«Sono fiero di voi e orgoglioso, so che l'Italia può contare su di voi e che tutti voi potete contare su di me come ministro. Ci vediamo in strada !». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini al corpo di polizia in occasione della celebrazione dei 50 anni dell'Anps. «Sono orgoglioso di quello che faccio e di quello che fate voi ogni giorno. Sono felice di poter migliorare la vostra qualità di missione» ha aggiunto il ministro. «Vi porto in dote oltre ai complimenti anche qualche innovazione positiva: un piano straordinario di assunzioni, innovazione tecnologica, come l'introduzione del taser, ed iniziative nuove come spiagge e scuole sicure, pensata per 'beccare' gli spacciatori di morte fuori dalle scuole. Penso poi alle battaglie antimafia e a quelle contro il terrorismo».

Domenica 30 Settembre 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 12:47

Applausi, selfie e strette di mano per il ministro dell’Interno Matteo Salvini al suo arrivo a Ostia per i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione dell’associazione nazionale Polizia di stato. «Matteo, Matteo», il coro delle persone dietro le transenne al suo arrivo. Tra le frasi di incitamento «Salvaci» e «Non arretrare di un millimetro». Mentre si stava intrattenendo con dei cittadini il capo della polizia Franco Gabrielli si è avvicinato a Salvini dicendo: «Ci aspetta il presidente». A momenti è atteso l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.