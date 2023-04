Cronotachigrafi manomessi, multe ai bus delle gite scolastiche a San Prisco

Guidavano per più ore rispetto a quanto consentito dalle norme e superavano i limiti di velocità per i bus. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di San Prisco che hanno effettuato una serie di controlli, nei giorni scorsi, usando un nuovo dispositivo acquistato dal Comune. Le verifiche sono avvenute sull'Appia, nel, territorio di San Prisco appunto, e sono state riscontrate diverse manomissioni effettuate. Sono scattate multe e il ritiro di patenti agli autisti coinvolti. In più casi, si trattava di pullman noleggiati per effettuare gite scolastiche.

«Gli autisti talvolta sono costretti a turni massacranti, con possibili esiti disastrosi in caso di incidenti dovuti a colpo di sonno durante la guida. In pochi giorni di controlli effettuati dagli agenti - spiegano il sindaco Domenico D’Angelo e l'assessore delegato alla Polizia locale, Luigi Abbate - sono già state contestate molteplici violazioni e già alcune patenti sono state ritirate, inoltre i mezzi manomessi sono stati ripristinati per evitare il perdurare di condotte sconsiderate».