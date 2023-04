Adeguamento sismico per la caserma dei Vigili del Fuoco

Al via la gara per l'adeguamento sismico della caserma dei vigili del fuoco di Avellino.

L'Agenzia del Demanio ha promosso il bando per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva e dei servizi di ingegneria ed architettura straordinari di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da restituirsi in modalità Bim, per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della sede del comando provinciale in via Zigarelli, angolo Ss 7 bis.

La gara da 664.597 euro scade il prossimo 5 maggio.

Per il comando irpino si tratta di una buona notizia che andrà a rendere più moderni e sicuri gli edifici che ospitano il corpo.