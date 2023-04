Doppio incidente sulla nazionale a Santa Maria Capua Vetere

Doppio incidente sulla Nazionale Appia a Pasqua. A Santa Maria Capua Vetere, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, si è verificato uno scontro tra due auto, un Suv e una Mini. L'impatto è avvenuto sulla Nazionale, all'altezza del Centro di Incremento Ippico. Due persone sono finite in ospedale. Sul posto sono giunti gli agenti della Volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che hanno ricostruito la dinamica e verificato le eventuali responsabilità. Le persone a bordo delle auto sono state sottoposte agli esami del caso per accertare positività all'alcol o a sostanze stupefacenti.



Invece nel primo pomeriggio di Pasqua, quando gran parte delle persone erano a tavola per i festeggiamenti, due automobili in sosta su via Nazionale Appia sono state danneggiate, anche gravemente, da un'automobile in transito. La Fiat Punto ha la portiera lato guida praticamente distrutta, con il finestrino mandato in frantumi, mentre la Ford Ka ha tutta la fiancata rigata. Il pirata della strada non si è fermato, dandosi alla fuga. I proprietari dei due veicoli si sono accorti dell'accaduto solo qualche tempo dopo e sperano che le telecamere presenti in zona possano fare luce sull'accaduto.