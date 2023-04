Saranno almeno 5000 i visitatori della Reggia fra Pasqua e pasquetta. Un numero che, però, potrebbe subire un incremento significativo in quanto si riferisce alla sole prenotazioni già pervenute. E, dunque, con la biglietteria che rimarrà aperta fino ad esaurimento dei biglietti, non è escluso che si raggiungano maggiori presenze almeno fino al raggiungimento della capienza massima consentita per garantire la sicurezza del pubblico e la tutela degli ambienti. Un trend anticipato nella giornata di ieri, quando, nonostante il tempo inclemente e la pioggia, si sono contati 4.162 visitatori.

I responsabili del museo non escludono, nonostante gli accessi contingentati per numeri e fasce orarie, la formazione di file all'ingresso, in biglietteria e presso i servizi del Museo. Da qui la raccomandazione a rispettare l'orario prescelto in quanto non sarà possibile entrare al Museo in ore diverse da quelle indicate sul proprio biglietto. Inoltre, mentre oggi sarà possibile visitare l'intero complesso compresa la Castelluccia nel Bosco Vecchio, domani, rimarranno, invece, chiusi il Giardino Inglese e il teatro di Corte. Assolutamente vietato, poi, fare pic nic all'interno del Parco e introdurre borse frigo, palloni e animali. È proibito anche entrare negli Appartamenti reali con zaini, borse e ombrelli di grandi dimensioni, che vanno lasciati al guardaroba.

Oltre la Reggia, Caserta turistica è anche il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio con il Museo della Seta, il Bosco di San Silvestro e Casertavecchia. Oggi, il Belvedere è visitabile dalle 8 alle 14 (con ingressi contingentati nei seguenti orari: 9.30, 10.45, 12.00). A Pasquetta, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18 (con ingressi contingentati alle 9.30, 10.45,12.00 per la mattina, e 15.30 e 17.00 per il pomeriggio). Le visite possono essere effettuate su prenotazione all'indirizzo email belvedere@comune.caserta.it e al numero 0823 2731 52. Aperta domani anche l'Oasi Bosco di San Silvestro, con diverse proposte: alle 10,30 c'è il Laboratorio per famiglie Erbe e sapone, o, in alternativa, Visita guidata percorso storico-naturalistico o il solo percorso natura. Per tutte le attività è necessaria la prenotazione. L'utilizzo dell'area pic-nic è consentita ai solo visitatori. E anche qui le regole di comportamento sono rigide: «È tassativamente proibito accendere fuochi, portare barbecue, stereo, palloni, introdurre animali domestici, fare schiamazzi e raccogliere fiori», mentre i rifiuti prodotti «dovranno essere assolutamente differenziati e collocati nei giusti contenitori».

Anche al Borgo di Casertavecchia, dove sono già previsti migliaia di arrivi, sono visitabili gratuitamente il Duomo e il piazzala del Castello medievale, come ricorda il sindaco Marino in un post sul suo profilo facebook. Dove, peraltro, avverte anche che, «in prossimità di tutte le località turistiche, vi saranno presidi della Polizia municipale a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano» e raccomanda «ai cittadini massima prudenza, soprattutto alla guida in previsione di traffico intenso, e di evitare l'abuso di alcol». Nello stesso post il sindaco ricorda che «lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, non sarà consentito fare pic-nic né in piazza Carlo di Borbone, né all'interno del Belvedere di San Leucio, comprese le aree di accoglienza. I barbecue sono vietati in piazza Carlo di Borbone e sono permessi nelle aree attrezzate, di modo da evitare inneschi di possibili e pericolosi incendi».

Ma tutta la provincia sarà accuratamente monitorata grazie ad un consistente dispiegamento di forze addetti al controllo degli assi viari maggiormente trafficati e dei siti più frequentati, dunque, soprattutto le vie del mare, la Nola-Villa Literno, la statale per Sessa Aurunca, ma anche le uscite autostradali di Capua, Santa Maria Capua Vetere, Caserta Nord e Sud. A Caserta città sarà in campo anche la Protezione civile, che opererà in piazza Carlo di Borbone e a corso Giannone. Inoltre, per contrastare il fenomeno degli abusivi, parcheggiatori o venditori, il personale della Guardia di Finanza sarà presente nei pressi della Reggia e a Casertavecchia.