Subito il bilancio di previsione. Il primo obiettivo del commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Girolamo Pettrone, è l'approvazione dello strumento contabile. E non potrebbe essere altrimenti. L'esercizio provvisorio scade a fine aprile. Quindi non bisogna superare quella data per evitare problemi. Pettrone non ha perso tempo dopo l'ufficializzazione della sua nomina. È stato presso la sede dell'ente ad Avellino mercoledì e giovedì scorsi per fare il punto della situazione con i funzionari e avviare l'iter per il bilancio. «È questo il lavoro che ci vedrà impegnati nei prossimi giorni dice il commissario . Esistono dei passaggi burocratici necessari, prima di arrivare all'ok definitivo. Inoltre, c'è da tenere presente il bilancio dell'azienda speciale sannita, la Valisannio, per completare le procedure complessive. E, poi, la documentazione deve passare al vaglio dei revisori. Insomma, tappe che impongono del tempo. Ma per fine aprile ci faremo trovare pronti all'appuntamento. Non possiamo non centrare questo traguardo, perché è impensabile che non vengano pubblicati bandi per il sostegno alle imprese».

Pettrone è dunque fiducioso. Nei prossimi giorni sarà di nuovo presso gli uffici camerali. Per ora non ha incontrato rappresentanti del consiglio uscente, compreso l'ormai ex presidente Pino Bruno. «È doveroso un confronto con Bruno riprende il commissario -, per fare il punto sul carteggio, un passaggio di consegne che ritengono normale. Ma per me è fondamentale un incontro con i rappresentanti di tutte le associazioni».

Girolamo Pettrone ha le idee chiare sul percorso che vuole seguire. Conosce bene i suoi compiti ha rivestito lo stesso ruolo nel periodo 2016-2018 alla Camera di Commercio di Napoli -, ma non vuole un mandato in solitaria. Rispettando tutti i paletti dell'incarico, è sua intenzione coinvolgere il territorio delle due province per operare nel migliore dei modi a favore delle realtà imprenditoriali di Irpinia e Sannio. Annuncia già quale sarà la sua seconda priorità. «Scriverò a tutte le associazioni fa sapere per avere da loro suggerimenti per iniziative, progetti, che possano essere avviate. Piani concreti, che siano realmente realizzabili e non voli pindarici. Dobbiamo mettere in campo cose a favore delle aziende delle province di Avellino e di Benevento». Si comincia, dunque, dal bilancio che è la prima fondamentale tappa del lavoro del commissario. A Pettrone sono stati dati 120 giorni di tempo per avviare le procedure relative alla definizione della nuova compagine consiliare. Il commissario entro 4 mesi dall'inizio del mandato deve fare partire l'iter per verificare la rappresentanze delle singole realtà. Questo servirà per determinare i seggi dell'assise. I posti scenderanno da 33 a 25. L'assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, ha assicurato che ci sarà la massima attenzione da parte degli uffici di Palazzo Santa Lucia sulla verifica delle cifre comunicate. Alla vigilia della costituzione del primo consiglio dell'ente camerale delle aree interne durato appena otto mesi non sono mancate polemiche e ricorsi sulla reale consistenza di alcune associazioni. Nel mirino i numeri comunicati ufficialmente da parte di qualche gruppo. La Regione passerà al setaccio ogni aspetto. Gioco-forza, e salvo ostacoli lungo il tragitto, la compagine consiliare si avrà solo nel prossimo autunno. Quello dovrebbe essere il nuovo inizio della Camera di Commercio Irpinia-Sannio.