Napoli, a Città della Scienza boom di turisti per le feste di Pasqua

Più di 10 mila visitatori hanno scelto Città della Scienza nei primi giorni di aprile e durante le feste pasquali, alla scoperta del museo interattivo sul corpo umano e dei tanti laboratori, science show e spettacoli organizzati anche nei giardini e nelle aree all’aperto.

Un’affluenza che conferma il successo del Science Centre napoletano che registra dallo scorso mese di ottobre straordinari dati di afflusso, con un totale di circa 120 mila visitatori, incluse le scuole, in visita al museo interattivo o impegnate con le attività didattiche, nelle mostre e per i laboratori. In linea con il posizionamento di Napoli tra le principali mete turistiche del paese, Città della Scienza vede ormai un pubblico sempre più variegato che non coinvolge solo famiglie e scuole, ma molti giovani e turisti dall’intera penisola italiana e dall’estero.

In questa direzione si inserisce anche il progetto strategico regionale Manifattura Campania: Industria 4.0, affidato dalla regione Campania a fondazione Idis - Città della scienza per rafforzarne il ruolo di polo regionale della divulgazione scientifica e diffusione delle tecnologie. Tra gli interventi del progetto vi sono l’attrazione, sviluppo e retention di start up e talenti, anche mediante la funzionalizzazione di specifici spazi dedicati al coworking, l’apertura di uno sportello fisico e virtuale per supportare le PMI e i provider di servizi ad alta intensità di conoscenza nei percorsi di transizione 4.0.