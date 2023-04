Casal di Principe: spara in piazza con pistola a salve, 18enne denunciato

Porto abusivo di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. Sono le accuse di cui deve rispondere un ragazzo appena diciottenne sorpreso dalla volante del Commissariato di Casal di Principe mentre, impugnando una pistola apparentemente vera e rivelatasi solo successivamente a salve, priva di tappo rosso, stava esplodendo in aria diversi colpi, in presenza dei numerosi altri ragazzi radunati in piazza Villa nella notte tra ieri e oggi. L'arma è stata sequestrata e il ragazzo denunciato.