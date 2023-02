Napoli. Scampia, scappa alla vista della polizia: inseguito e arrestato per droga

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante un controllo, nel passare in via Fratelli Cervi, a Napoli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente circa 5 grammi di marijuana e 90 euro.

I poliziotti hanno effettuato un controllo anche della sua abitazione rinvenendo circa 10,64 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il 23enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.